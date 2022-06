Twee beren en wolf uit gebombardeerd gebied in Oekraïne op weg naar Natuurhulpcentrum Oudsbergen

De twee beren komen uit de Mena Zoo. Ze zijn 7 jaar oud en broer en zus. Het mannetje is een erg groot en stevig dier, en weegt 250 kilogram, het vrouwtje 140 kilogram. Beide dieren verkeren in goede gezondheid, maar vertonen gedrag dat wijst op een leven in een veel te kleine kooi.

De wolf, een volwassen mannetje, werd in beslag genomen bij particulieren en zat in een Pools opvangcentrum. Omdat de quarantaine in het Natuurhulpcentrum momenteel zo goed als vol zit, komt enkel de wolf rechtstreeks naar het Natuurhulpcentrum. Bellewaerde Park stelt 2 maanden haar infrastructuur ter beschikking om de beren hun quarantaine te laten uitzitten. Daarna worden de dieren dan naar het Natuurhulpcentrum gebracht.

© NHC

Eerder ving het Natuurhulpcentrum ook al twee leeuwen en twee caracals op uit Oekraïense getroffen gebieden. Verwacht wordt dat de dieren donderdag rond middernacht zullen toekomen in Oudsbergen.

