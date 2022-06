Vanaf nu altijd Dendoncker, Alderweireld en Vertonghen? Voormalige Rode Duivels fileren defensie: “Niet correct om Boyata nu af te schrijven”

Leander Dendoncker rechts, Toby Alderweireld centraal en Jan Vertonghen links in de verdediging. Is dit nu het trio waarmee we ook cruciale matchen op het WK moeten aanvatten? We legden het Duivelse defensiedilemma voor aan drie voormalige centrale verdedigers bij de Rode Duivels: Eric Van Meir (36 caps), Glen De Boeck (34 caps) en Walter Meeuws (46 caps).