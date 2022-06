Oekraïne zou de belangrijke stad Severodonetsk in twee of drie dagen kunnen heroveren, van zodra het beschikt over langeafstandsartillerie van het Westen. Dat zegt Sergej Gaïdaï, gouverneur van de oostelijke Oekraïense regio. Maar klopt dat? En is die beloofde artillerie al in Oekraïne? Hoe kan die dan het best ingezet worden? Defensiespecialist Roger Housen uit Bree legt uit.