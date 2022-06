Dode bij mogelijke schietpartij in Buchten, net over Nederlandse grens met Dilsen-Stokkem

In Buchten, een dorpje bij Born, vlak over de grens met Dilsen-Stokkem is donderdagmiddag een dode gevallen bij wat mogelijk een schietpartij was.

Het slachtoffer, volgens omwonden een man van in de vijftig, werd rond kwart over vier op straat gevonden bij een garagebox in het midden van het dorp. De politie is bezig met onderzoek en de brandweer heeft schermen geplaatst. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onduidelijk.

De politie laat weten dat er ‘een overleden persoon aangetroffen’ en dat nu wordt onderzocht ‘of dit het gevolg is van een schietincident’.

Derde verdieping

Het onderzoek richt zich onder meer op een woning op de derde verdieping van een appartementengebouw, waar het slachtoffer zou wonen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Sommige buurtbewoners menen te weten dat er inderdaad is geschoten, anderen weten dat niet zeker.

DL