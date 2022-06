Ruim 200 jeugdbewegingen botsen op tekort aan tenten

Voor meer dan 200 jeugdbewegingen staat hun geplande zomerkamp op losse schroeven omdat er bij de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) geen tenten meer beschikbaar zijn. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Conner Rousseau (Vooruit) heeft opgevraagd bij minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Volgens Rousseau moeten de jeugdbewegingen door dat tekort op zoek naar duurdere alternatieven of moeten ze hun kamp mogelijk afgelasten. “Onaanvaardbaar”, zegt de Vooruit-voorzitter. Hij dringt bij de minister aan op bijkomende investeringen.

Uit de cijfers van minister Dalle blijkt dat er voor de zomer 5.574 tenten ter beschikking zijn. Het gaat om 2.301 seniortenten (grote tenten van 5 op 5 meter) en 3.273 patrouilletenten. “Ondanks het feit dat dit de grootste voorraad tenten ooit is, blijft er voor de piekperiode van 15 juli tot 10 augustus meer vraag dan aanbod”, geeft de minister toe. Zo zijn er momenteel 219 jeugdbewegingen die geen tenten kunnen ontlenen omdat de voorraad is uitgeput. Enkel wanneer andere groepen hun aanvraag verminderen of annuleren, kan er met de voorraad geschoven worden.

Vraagsteller Conner Rousseau reageert kritisch. “Een minister van Jeugd moet ervoor zorgen dat alle jongeren betaalbaar op kamp kunnen gaan”, aldus Rousseau. Door het huidige tententekort dreigen zomerkampen voor de betrokken jeugdbewegingen “onbetaalbaar” te worden. De Vooruit-politicus vraagt aan de minister om extra te investeren in nieuw materiaal.

Volgens Rousseau is de CD&V-minister dat echter niet van plan. Het jaarlijks beschikbare budget van 375.000 euro zal volgens hem enkel gebruikt worden om het bestaande materiaal te herstellen of te vervangen. Rousseau noemt dat “onaanvaardbaar” en een verkeerd signaal aan de 219 jeugdbewegingen die geen materiaal vinden.