Angelina Jolie niet opgezet met beschuldigingen van Brad Pitt

De zakenman in kwestie is Yuri Shefler, eigenaar van het wodkamerk Stoli. Sinds de Russische invasie van Oekraïne wordt het bedrijf door verschillende landen geboycot. Maar achter de verkoop zaten allesbehalve kwade bedoelingen, klinkt het in het kamp van Jolie. “Omdat de wijngaard later in de handen van de kinderen zal terechtkomen, heeft ze gekozen voor een zakenpartner met ervaring in de alcoholindustrie. Ze heeft bovendien verschillende voorstellen gedaan aan haar ex-partner, maar kreeg geen gehoor.”