Oorlog of niet, Oekraïense voetbalcompetitie hervat in augustus: “Onder de bommen als het moet”

De beslissing om opnieuw te gaan voetballen, moet de Oekraïense bevolking hoop geven. “Nu zijn de mensen natuurlijk niet erg gelukkig”, verklaarde Andriy Pavelko, voorzitter van de Oekraïense voetbalbond, vorige week in een interview met AP. “Iedereen is gefocust op de oorlog, van kinderen tot ouderen. Elke dag zijn ze bezig met de impact van deze oorlog en het aantal doden.”

Toekomstperspectief voor Oekraïeners

Pavelko wilde daar iets aan doen en ging daarom in gesprek met president Zelenski. “Wij hadden het over de enorme kracht van het voetbal om mensen te helpen”, liet hij optekenen bij AP. “Voetbal kan mensen afleiden van deze oorlog en de Oekraïeners opnieuw een toekomstperspectief geven.”

Daarom kwam Pavelko met het plan om de Oekraïense voetbalcompetities weer op te starten. En dat legde hij voor aan zijn president Zelenski. “Hij heeft er zijn goedkeuring vorig weekend voor gegeven. Alle voetbalcompetities zullen in augustus weer van start gaan, bij de mannen en de vrouwen”, aldus Pavelko bij AP.

Pavelko informeerde FIFA-baas Gianni Infantino en UEFA-baas Aleksander Ceferin al over die beslissing. “Ik heb hen gezegd dat we opnieuw gaan voetballen. Ook terwijl de oorlog bezig is. Als het moet, spelen we onder de bommen. Maar wij rekenen op hun steun.”

Stadions bezet of onder puin

Hoe het komende voetbalseizoen er praktisch zal uitzien, is nog onduidelijk. In het oosten worden nog steeds delen van het land bezet door de Russen. Op andere plekken zijn dan weer stadions gebombardeerd of worden ze gebruikt voor humanitaire hulp. “Wij gaan in gesprek met de overheid en het leger over hoe we alles veilig kunnen organiseren”, verduidelijke Pavelko bij AP.

De Oekraïense competitie werd eind februari stilgelegd na de Russische invasie. Omdat Shakhtar Donetsk toen aan de leiding stond, mag het volgend seizoen aantreden in de Champions League. Shakhtar voetbalt ondertussen al acht jaar niet meer in hun thuisstad, nadat ze daar al in 2014 werden uitgedreven door de Russen. Vandaag wordt Donetsk nog steeds bezet door de Russen.