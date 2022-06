Ex-deelneemster ‘Mijn Restaurant’ Yanaika opent The Black Knife: is ze klaar voor een Michelinster?

Ze is voormalig finaliste van ‘Mijn Restaurant’ en mikt ambitieus op een Michelinster: deze week opende Yanaika Skrzyszkowiak in een fraai gerestaureerde vierkantshoeve in Wellen restaurant The Black Knife. Onze journalist schoof er meteen de voeten onder tafel. Is Yanaika klaar voor een vermelding in de culinaire gidsen?

The Black Knife, het zou de titel kunnen zijn van een whodunit van Agatha Christie, maar zoek de verklaring niet in de crimisfeer. “We wilden een jonge, eigentijds klinkende naam. Tijdens een brainstormsessie kwam ik samen met mijn zakenpartner Niels Vranken hierop uit”, zegt Yanaika. Heel wat tv-kijkers kennen haar ongetwijfeld nog van het VTM-programma Mijn Restaurant, waarin ze in 2008 op de tweede plaats eindigde. Drie jaar later werd ze uitgeroepen tot Ladychef of the Year.

Haar culinair parcours is behoorlijk gevarieerd. In Hasselt opende ze Exquisa, waar ze bekend werd om haar aardappelgerechten. Daarna werkte ze in loondienst, onder meer in Le Petit Belge (Maasmechelen) en Gusto (Genk). Omdat ze weer op eigen benen wilde staan, opende ze The Black Knife: ze brengt er een keuken die ze als Frans-Belgisch omschrijft. Yanaika heeft ambitie en liet zich al ontvallen dat ze voor een Michelinster wil gaan.

Daarmee legt ze de lat behoorlijk hoog, maar het lijdt geen twijfel dat ze kan koken. In vergelijking met een bezoek van enkele jaren geleden aan Gusto heeft ze zelfs progressie geboekt. Meer finesse, meer uitgepuurd. Dat merken we al bij de amuses: een erg smaakvol krokantje met grijze garnalen, tartaar van tonijn en een wafeltje van kippenvel, gevuld met een mousse van Reypenaer (kaas).

Het nagerecht: echt iets voor zoetekauwen. — © Luc Daelemans

Inventief en lekker

We kiezen voor het lunchmenu en gaan van start met een stuk beetgare bloemkool met kokkels in mosterdsaus, gedresseerd met een crème van hazelnoot en gel van madera. Inventief en lekker gerecht. Het hoofdgerecht dan: vijf botermalse slices van Iberisch varken in een zachte vleesjus met – verrassend – aubergine en dikke tuinbonen. Werkelijk niets op aan te merken. Ook in het nagerecht toont Yanaika haar kunnen met een illusie: een perfect geïmiteerde kers, gevuld met mascarpone. Daarnaast puntjes kersengel en smeuïg ijs van violetjes. Echt iets voor zoetekauwen.

We zijn er te gast de dag na de opening. Dan is het doorgaans nog wat zoeken en tasten. Dat blijkt in de bediening, maar Yanaika toont alvast dat ze klaar is voor een vermelding in de gidsen.

1. De semi-open keuken bevindt zich in een zwart frame met grote glaspartijen. Knap. In het minimalistische interieur springen vooral de stoelen met oudroze bekleding in het oog.

2. Op de kleine wijnkaart (16 wit en rood, 1 rosé) variëren de prijzen van 35 tot 125 euro. Enkele referenties van het Italiaanse topdomein Gaja. Geen wijnen per glas, alleen een wijnarrangement.

3. Yanaika kiest voor twee formules: een lunchmenu van 3 gangen (45 euro) en een menu van 5, 6 of 7 gangen (85, 95 of 115 euro). “Ik bied geen à la carte aan, zo kan ik gericht inkopen. Ik streef naar zero waste, zo weinig mogelijk afval.”

Praktisch

Adres

Plattestraat 41, Wellen

Open

di-vr 12 en 18.30 uur, za 18.30 uur

Info

www.theblackknife.be

0472/97.59.25