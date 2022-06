Heusden-Zolder/Wenen

Busladingen Limburgers heeft priester Jos Beckers de afgelopen decennia in Wenen ontvangen. Als jongeman trok de Heusdenaar in 1965 naar het Alpenland om er in plaatselijke parochies te dienen. Ook was hij er aan de slag als toeristische gids voor veel Limburgse bezoekers.