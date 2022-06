Onze tv-tips: een geslaagd regiedebuut, het wilde westen en een anonieme held

Wildlife

Canvas, vr, 21.20u

Regisseur Paul Dano maakte succesvolle films zoals There Will Be Blood en Little Miss Sunshine. Opmerkelijk is dat hij daarin zelf een rol speelde. Voor Wildlife kroop hij voor het eerst in de regiestoel. Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige roman die zich afspeelt in de jaren 60, over een man die zijn gezin achterlaat om zich aan te sluiten bij een brandweerkorps dat een grote bosbrand aan het bestrijden is. (tove)

Spider-Man: Homecoming

VTM 2, vr, 20.35u

Na zijn eerste superheldengevecht als Spider-Man pikt Peter Parker de draad van het normale leven weer op. Hij hoopt snel weer opgeroepen te worden door de Avengers. Maar het telefoontje blijft uit. Hij besluit dan maar zichzelf te bewijzen als held en gaat op missie. Een superheldenfilm zonder duister en tragisch achtergrondverhaal. Met de sympathiek overkomende Tom Holland is deze film licht verteerbaar. (tove)

The Hateful Eight

Play4, vr, 20.35u

Een van de succesvolle films van de vermaarde Quentin Tarantino. Voor deze western deed hij een beroep op Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh en Samuel Jackson. Centraal staat een premiejager die met een voortvluchtige op weg is naar een dorpje om haar voor het gerecht te slepen. Onderweg komen ze twee mannen tegen waarvan een van hen zegt dat hij de nieuwe sheriff van het dorp is. Drie uur lang pokerfaces, bluffen, bedriegen. (tove)