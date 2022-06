Wout van Aert bedankt vooral “ploegmaats van 60 kilo” na tweede ritzege in de Dauphiné, Jordi Meeus “tevreden” met tweede plek

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft donderdag zijn tweede ritzege veroverd in het Critérium du Dauphiné, een Franse achtdaagse rittenkoers voor de WorldTour. “Zelfs onze klassementsrenners van 60 kilo trokken kop voor me”, bedankte hij zijn ploegmaats in een eerste reactie.

“Het was een nerveuze finale”, analyseerde Van Aert zijn overwinning. “In het begin leek het eindelijk een gecontroleerde etappe te gaan worden. Ik dacht dat we de vlucht binnen bereik hadden. Maar dan begonnen ze voorin te versnellen, en bleven we terrein verliezen. In de slotkilometers zat ik zo met de vrees dat we opnieuw net te kort zouden komen om hen te grijpen.”

Van Aert strandde na winst op de openingsdag zowel in de maandagetappe, de dinsdagetappe als de tijdrit van woensdag op een zucht van nieuwe ritwinst, maar kon deze keer wel zijn tweede ritzege boeken. “Tot de laatste kilometer focuste ik me op het bijhalen van de ontsnapping. Toen schakelde ik snel, naar de poging een goeie sprint te rijden. Zo lukte het op het einde toch. Ik denk dat ik de vluchters enkele meters voor de finish remonteerde. En ik kon gewoon winnen. Heel mooi.”

“Ik moet al mijn ploegmaats bedanken. Ik ben heel fier op hen. Alle renners zeggen dat achter een overwinning, maar als je vandaag hebt gekeken, dan zag je dat alle zes mijn ploegmaats er vandaag voor me waren. Dat maakt deze zege meer speciaal. Gelukkig had ik Christophe (Laporte), met zijn meesterlijke kopbeurt op het einde. En daarvoor had ik de jongens gevraagd om alles te doen wat ze konden. Zelfs onze klassementsrenners van 60 kilo trokken mee de kop. Dan weet je dat je het moet afmaken.”

© AFP

Jordi Meeus: “Wout was veel sneller, maar ik ben tevreden”

Een mooi podium vandaag in de Dauphiné, met Belgen op plaats een en twee. Wout van Aert klopte onze jonge landgenoot Jordi Meeus in een spannende sprint. Een zeer mooi resultaat voor de jonge Belg: “Maar het is niet gemakkelijk om Wout te kloppen”.

De 23-jarige Belg van BORA-hansgrohe was eerlijk in de analyse van zijn sprint vandaag. “Het ging allemaal om timing vandaag. Wout (van Aert, red.) was veel sneller dan mij vandaag, zijn timing was ook beter. Ik had graag gewonnen, maar ben tevreden met mijn tweede plaats in de eerste sprint voor mij sinds een tijdje. Het is een goed resultaat voor mij, nu gaan we voor meer.”

Hij had alleen maar lof over voor het werk van zijn ploeggenoten in de finale. “We hadden een plan om mee te gaan in de ontsnapping of met mij voor de sprint te gaan. We geraakten niet in de vlucht, dus was het hopen dat ik de twee kleine beklimmingen op het einde kon overleven en dat lukte. Dan kon ik mijn kaarten uitspelen en word ik tweede. Ik moet mijn ploeg bedanken en zeker Nils (Politt, red.) om mij in perfecte positie te brengen, maar het is niet gemakkelijk om Wout te kloppen”, lacht de jonge Belg.