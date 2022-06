De goedkoopste dag om te vliegen, de truc met de VPN-verbinding en het beste tarief voor je hotel: zo bespaar je op je reis

Na twee jaar corona kunnen we eindelijk weer op reis, want de mooiste plekjes in eigen land hebben we na een resem lockdowns zo ondertussen wel gezien. Maar het leven is de afgelopen twee jaar een pak duurder geworden, en dus is een budgetvriendelijke manier van reizen welgekomen. Laat dat nu net de specialiteit zijn van de drie Vlaamse reisbloggers die we om tips vroegen.