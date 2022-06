Opnieuw raak voor leider Wout van Aert in Dauphiné: hij klopt in extremis jonge Belg Jordi Meeus in laatste sprinterskans

Na twee tweede plaatsen op rij heeft Wout van Aert weer raak geschoten in de Dauphiné, al was het een nagelbijter. De vroege vluchters, met onze landgenoot Jan Bakelants als motor, werden pas op 200 meter van de streep gegrepen. In de sprint was Van Aert de snelste, voor Meeus en Hayter. Voor de Belg is het al zijn tweede overwinning in de Franse rittenkoers, hij blijft uiteraard leider.

Hoe kwam deze zege tot stand?

Woensdag moesten de klassementsmannen vol aan de bak in de tijdrit, vandaag konden ze even op krachten komen voor het zware slotweekend dat komt. De glooiende 162 kilometer tussen Thizy-les-Bourgs en Chaintré telden vier gecategoriseerde hellingen, de laatste top lag op dertien kilometer van de streep. Op papier gesneden koek voor Wout van Aert, maar ook de pure sprinters, Groenewegen en co., hadden hun zinnen gezet op de laatste spurtkans in deze Dauphiné.

Net na de eerste puist van de dag, de Col des Ecorbans, forceerde onze landgenoot Jan Bakelants de juiste vlucht. Hij kreeg vier kompanen mee, waaronder Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM). Geen verrassing natuurlijk, de Franse bergkoning graaide de volle buit mee bovenop de Côte de Dun en heeft de bolletjestrui wat strakker om de schouders hangen. Job done voor Rolland, hij liet zich meteen uitzakken tot bij het peloton. Daar hielden Jumbo-Visma (voor Van Aert) en BikeExchange-Jayco (voor Groenwegen) de touwtjes strak in handen, al legde Benjamin Thomas (Cofidis), een volleerde tijdrijder, er in de kopgroep stevig de pees op. Het verschil schommelde lang tussen de minuut en twee minuten.

Pas in de laatste twintig kilometer zagen de vier vluchters hun voorsprong slinken, mede door het beukwerk van Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). Op de laatste klim van de dag was het weer van dat: sprintbom Dylan Groenewegen werd (weer) in de problemen gemeld. Hij moest alle zeilen bijzetten om terug te geraken, maar ging ook vandaag niet meesprinten. Weer een teleurstelling voor de Nederlander van BikeExchange-Jayco.

Een lange kopbeurt van eerst Ganna en daarna Benoot bracht het peloton dichter bij de vier koplopers, pas in de laatste 200 meter waren ze er bij. Benjamin Thomas probeerde nog voorop te blijven met een lange sprint, maar Van Aert ging erop en erover. Langs de dranghekkens hield hij net de jonge Belg Jordi Meeus (23) af, die reed een heel knappe sprint. Stuyven werd zesde, Bakelants werd na een hele dag in de vlucht mooi achtste.

Voor Van Aert is het al zijn tweede overwinning in deze Dauphiné en zijn vijfde al dit seizoen, na eerder de Omloop Het Nieuwsblad, de tijdrit in Parijs-Nice, de E3 Classic. Van Aert verstevigt ook zijn gele leiderstrui. In de stand heeft de Belgische kampioen nu 1:03 seconden voor op de Italiaan Mattia Cattaneo en 1:06 op zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic. In het puntenklassement gaat Van Aert na twee ritzeges, twee tweede plaatsen en een zesde stek ook stevig aan de leiding.

Zaterdag en zondag wordt in twee bergetappes beslist over de eindwinst. Vrijdag is er een overgangsetappe, 196,4 kilometer van Rives naar Gap. Met onderweg de Côte de Sainte-Eulalie-en-Royans (2 km, 4,4 %), de Côte de Grands Goulets (5,8 km, 4,7%), de Col du Rousset (6,6 km, 5 %) en de Col de Cabre (9,1 km, 4,6%) is de rir aanvallers op het lijf geschreven.

Uitslag rit 5

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

3. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers)

4. Boasson Hagen (TotalEnergies)

5. Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert)

6. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

7. Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl)

8. Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

9. Matis Louvel (Arkéa-Samsic)

10. Juan Molano (UAE Team Emirates)

Algemeen klassement:

1. Wout van Aert in 17u04’31”

2. Mattia Cattaneo (ITA) +1’03”

3. Primoz Roglic (SLO) +1’06”

4. Ethan Hayter (GBR) +1’32”

5. Jonas Vingegaard (DEN) +1’36”

7. Damiano Caruso (ITA) +1’49”

8. Juan Ayuso (SPA) +1’58”

9. Matteo Jorgenson (VS) +2’00”

10. Ben O’Connor (AUS) +2’10”

Wat staat er morgen op de planning?

