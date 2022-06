Tennissers kunnen recordbedrag verdienen op Wimbledon: 2,33 miljoen euro prijzengeld voor de winnaars

Wimbledon heeft het prijzengeld voor de toernooiwinnaars naar het recordbedrag van 2 miljoen pond (2,33 miljoen euro) opgetrokken. Dat maakte de organiserende All England Lawn Tennis and Croquet Club donderdag bekend.

Voor de verliezende finalisten is er 1 miljoen pond (1,17 miljoen euro). Spelers die er in de eerste ronde uitgaan, krijgen 50.000 pond (58.000 euro) op hun bankrekening overgeschreven. In totaal zal het derde Grand Slam van het seizoen met 40,35 miljoen pond (47,01 miljoen euro) gedoteerd zijn. Dat is 11,1 procent meer dan vorig jaar, maar ook 5,5 procent meer dan in 2019, voordat de pandemie de normale gang van zaken verstoorde.

Het toernooi begint op maandag 27 juni. De Serviër Novak Djokovic (ATP-1) is de titelverdediger bij de mannen. Bij de vrouwen won vorig jaar de Australische Ashleigh Barty, die in maart als nummer een van de wereld een punt achter haar carrière zette.

Dit jaar zijn er geen punten voor de wereldranking te verdienen op Wimbledon - een gevolg van de beslissing van de organisatie om geen Russen en Wit-Russen toe te laten - en er was speculatie dat dat tot een verlaging van het prijzengeld zou leiden. De organisatie doet dus het omgekeerde. “Het prijzengeld reflecteert hoe belangrijk de spelers zijn voor The Championships, dat vanaf de eerste kwalificatieronde, tot de kampioenen gekroond zijn”, verklaarde voorzitter Ian Hewitt.

Het prijzengeld moet de tennissers ook over de streep trekken om ondanks het verdwijnen van de rankingpunten toch deel te nemen op het heilige gras van Londen. De Japanse Naomi Osaka (WTA-43), voormalig nummer een van de wereld, is de hoogst gerangschikte speelster die al vraagtekens bij haar deelname plaatste.

Wimbledon is niet het hoogst gedoteerde Grand Slam. Traditioneel is dat het US Open. Vorig jaar kreeg de winnaar daar 2,34 miljoen euro, maar voor de pandemie was dat 3,60 miljoen euro. Op het Australian Open kregen de winnaars dit jaar 1,92 miljoen euro, op Roland-Garros 2,20 miljoen euro. (belga)