Leider Olav Kooij krijgt alsnog ook tweede rit in ZLM Tour na late declassering van Jakub Mareczko

Rit twee van de ZLM Tour groeide uit tot een absoluut waaierfestival waarin Jakub Mareczko aanvankelijk aan het langste eind trok. De Italiaan van Alpecin-Fenix stoofde de blokken van Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers een peer door Kooij en Viviani uit het wiel te sprinten en als eerste over de meet te komen. Tot de wedstrijdjury (lang na de aankomst) ingreep. Een onregelmatig manoeuvre waarbij Mareczko eerder Mick Van Dijke hinderde, kostte hem uiteindelijk de zege. Kooij krijgt zo na de eerste rit ook de overwinning in de tweede etappe.

De wind speelde een cruciale rol in de tweede etappe van de ZLM Tour. Tussen Veere en Goes trok onder meer Jumbo-Visma het peloton op een lint en dat resulteerde in een kopgroep van 18 met daarin vier renners van het Nederlandse team om hun sprinter Kooij te ondersteunen. Ook Ineos Grenadiers was bij de les: Viviani had nog drie ploegmaten aan zijn zij.

Een passerende trein hield de eerste groep wel nog op en de voorsprong slonk van anderhalve minuut naar 29 seconden, maar het mocht niet baten voor het peloton dat niet meer meespeelde voor ritwinst.

In de straten van Goes nam Ineos het commando voor Viviani. De Italiaan had echter niet de benen. Hij kon samen met Mareczko beginnen sprinten, maar die knalde bij hem weg. Ook Kooij ging nog over Viviani die uiteindelijk pas als derde eindigde. Zo kregen we in Goes dezelfde renners op het podium als één dag eerder in Kapelle, alleen wisselden Kooij en Mareczko van plek.

Dat was echter buiten de jury gerekend. Mick van Dijke ging na de aankomst verhaal halen bij Mareczko en de wedstrijdleiding oordeelde dat de lead-out van Kooij een punt had. Op zo’n 300 meter van de streep week de Italiaan van zijn lijn af en zo hinderde hij Van Dijke. Daardoor plaatste de organisatie hem een tijdlang na de podiumceremonie toch nog terug in de stand en mocht Olav Kooij na de eerste ook de tweede rit van deze ZLM Tour op zijn palmares bijschrijven. Kooij blijft zo uiteraard ook leider.

De derde etappe van vrijdag schotelt het peloton van de ZLM Tour het enige klimwerk van de vijfdaagse voor. Tussen startplaats Heythuysen en de aankomst in Buchten wachten 192 kilometer en een passage door Nederlands Limburg, maar de finale is vlak.