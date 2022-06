Eerste vrouwelijke assistent-coach bij Belgian Lions: Gaëlle Bouzin is al derde vrouw in sportieve staf van mannenploeg

De Belgian Lions krijgen voor het eerst in de Belgische basketbalgeschiedenis een vrouw als assistent-coach. Gaëlle Bouzin wordt assistent-coach/scouter van bondscoach Dario Gjergja en is de vervanger van Oliver Foucart, die omwille van persoonlijke redenen stopt. Tanja Sarenac is de nieuwe physical-trainer. Met ook Klara Delcourt (team-manager) telt de sportieve staf van de Belgian Lions maar liefst drie vrouwen. Gaëlle Bouzin is bij kampioen Oostende ook assistent van Dario Gjergja.