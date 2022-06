Kirsten Flipkens heeft geen kind aan Ann Li in Rosmalen

Kirsten Flipkens (WTA 308) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen.

In de tweede ronde was Flipkens duidelijk te sterk voor de Amerikaanse Ann Li (WTA 68). Ze haalde het met tweemaal 6-1. De wedstrijd duurde slechts 47 minuten.

De 36-jarige Flipkens bereidt zich in Rosmalen voor op Wimbledon (27 juni - 10 juli), haar laatste toernooi in het enkelspel.

Bij de laatste acht neemt Flipkens het op tegen de winnares van het duel tussen het Kazachse derde reekshoofd Elena Rybakina (WTA 21) en de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 42).

Eerder op de dag won Alison Van Uytvanck (WTA 46) in een Belgisch onderonsje van achtste reekshoofd Elise Mertens (WTA 29): 6-2 en 6-3. Van Uytvanck, die zondag het ITF-toernooi in Surbiton won, treft in de kwartfinales Mertens’ voormalige dubbelpartner, de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 6).

Mertens, Van Uytvanck en Flipkens treden donderdag nog in het dubbelspel aan. Samen met de Russin Veronika Kudermetova, waarmee ze het eerste reekshoofd vormt, speelt Mertens in de eerste ronde tegen de Duitse Julia Lohoff en de Tsjechische Renata Voracova. Van Uytvanck en Flipkens nemen het in de eerste ronde op tegen het Chileens-Amerikaanse duo Alexa Guarachi/Shelby Rogers. (belga)