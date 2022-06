Darter Michael Smith is op weg om illuster record van Michael van Gerwen te breken

‘Bully Boy’ is dé man in vorm op dit moment. De nummer vier van de wereld won begin mei Players Championship 14 en Players Championship 15, daarna de zestiende manche van de Premier League, de achtste manche in de European Tour én de US Darts Masters. In de finale van dat laatste toernooi was de verliezend WK-finalist met 8-4 te sterk voor Van Gerwen.

Daarbij gooide de 31-jarige Engelsman vijf 180’s, de maximumscore met drie pijlen. Smith zit daardoor al aan 382 honderdtachtigers dit seizoen. Ruim meer dan nummer twee Peter Wright (308) en nummer drie Joe Cullen (273). En meer dan het record op hetzelfde tijdstip in het seizoen van Van Gerwen, namelijk 366 in 2018.

‘Mighty Mike’ zette dat seizoen ook het absolute record van 180’s, toen hij er liefst 622 gooide. Aan Smith om zijn ingeslagen weg verder te zetten.

Smith is een van de zestien darters die vrijdag en zaterdag deelneemt aan de Nordic Darts Masters, een manche in de World Series. Hij neemt het in ronde één op tegen de Deen Vladimir Andersen. Daarna volgt mogelijk een clash met Fallon Sherrock, als zij wint van de Litouwer Darius Labanauskas.

Dimitri Van den Bergh is ook een van de genodigden (na zijn halve finale van vorig jaar) en darts tegen Benjamin Drue Reus in ronde één. Bij winst wacht Gerwyn Price of Brian Løkken.

LOTING

Eerste ronde (10 juni)

Gerwyn Price - Brian Løkken

Dimitri Van den Bergh - Benjamin Drue Reus

Michael Smith - Vladimir Andersen

Fallon Sherrock - Darius Labanauskas

Michael van Gerwen - Marko Kantele

James Wade - Madars Razma

Peter Wright - Matthias Örn Friôriksson

Gary Anderson - Daniel Larsson

Kwartfinales (11 juni)

Price/Løkken - Van den Bergh/Drue Reus

Smith/Andersen - Sherrock/Labanauskas

Van Gerwen/Kantele - Wade/Razma

Wright/Örn Friôriksson - Anderson/Larsson