Getuige ongeval blust brand na kop-staartbotsing in Martenslinde

Kenny Claesen uit Martenslinde heeft donderdagnamiddag een brandende auto geblust. Voor hij zijn brandblusapparaat opentrok, zorgde hij er wel voor dat de bestuurster uit de auto was. De vrouw van de Mini was in shock.

Donderdag even na de middag was Kenny Claesen bezig in zijn computerwinkel op de Riemsterweg. “We zijn momenteel aan het verbouwen en ik was vooraan aan het werk. Ineens hoorde ik een slag. Ter hoogte van de rotonde zag ik een Mini zwalpen. Onderaan kwamen er al vlammen uit.” Kenny liep naar zijn auto om een brandblusapparaat te halen en liep dan richting auto. “Die was al 50 meter verder gebold. Ik trok de deur open om de bestuurster eruit te halen en spoot dan mij poederblusser leeg op de vlammen. Het vuur was gelukkig snel geblust.”

Shock

De bestuurster was in shock. Ze had moeten uitwijken voor ze de rotonde op kon rijden. Bij dat manoeuvre raakte ze een auto en twee verkeersborden. “Volgens haar werkten de remmen niet meer en kon ze niet stoppen. Ik ben al blij dat het allemaal goed is afgelopen. Want het had allemaal veel erger kunnen gaan.”

De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. De bestuurder van de andere auto had nekklachten en ging zich laten nakijken bij een dokter. mm