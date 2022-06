Dertig jaar De Kimpel: Luc Appermont en Bart Kaëll trappen tournee af in Bilzen

Door corona werd het 30-jarig jubileum van cultuurcentrum De Kimpel in Bilzen opgeschoven naar dit jaar. “Voor dit verjaardagsfestijn pakken we flink uit”, zegt schepen van Cultuur, Griet Mebis weten.

Sinds 1990 is Cultuurcentrum De Kimpel de place-to-be in Bilzen. “Deze verjaardag willen we dubbel en dik vieren met een indrukwekkende programmatie”, zegt schepen Griet Mebis (Beter Bilzen). Twee premières schieten eruit. De musical ‘Le Femme Fatale’ van Hubert Schoenmaekers over de Luikse boerin die veranderde in de gifmengster van de eeuw. Uit een heel ander vaatje tappen Luc Appermont en Bart Kaëll. “We trappen het seizoen van onze nieuwe theatershow ‘Een paar apart’ af in de jubilerende Kimpel. Anekdotes, ook over Bilzen, afgewisseld met muziek zorgen ongetwijfeld voor een lach en een traan”, vertelt Luc Appermont tijdens de voorstelling van het bijzondere ‘Kimpeljaar’. “We geven ook jong talent een podium. Zo gaan er voorstellingen door op locatie. Op zondagmiddag kun je op diverse plekken, waaronder de kapel van het Heilig Graf jonge artiesten ontdekken. Familievoorstellingen voor kinderen en hun ouders en voorstellingen in en streaming naar rusthuizen geven onze programmatie een extra elan”, benadrukt Mebis.

De musical ‘La Femme Fatale’ zal haar première krijgen in Bilzen. — © Valentin Jacobs

Feestbier

Een feest zonder bier is geen feest. “Daarom lanceren we een speciaal Kimpel feestbier, dat het ganse jaar verkrijgbaar zal zijn tijdens onze activiteiten. En voor de gelegenheid vormt Marco Cirone een eigen Kimpel-huisband. De muzikale band zal regelmatig voor en na voorstellingen opduiken op diverse locaties voor een muzikaal smaakmakertje. Beleving en ontmoeting zijn de kernwoorden die in dit bijzonder bruisende jaar de toon zetten”, aldus coördinator Loes Hardy. Deze zomer start al de voorpret met ‘Theater op de fiets’ en een waanzinnige zomercinema-reeks. “Afsluiten doen we volgend jaar op 13 en 14 mei met een groot festivaldorp. Op de affiche prijkt alvast Jean Blaute. De rest blijft nog even geheim.”

(joge)