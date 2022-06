Bushalte bij campus Sint-Barbara blijft dan toch: “Wat goed is, moeten we niet veranderen”

“Wat goed is, moeten we niet veranderen. Ik ben blij dat de Lijn ons advies ter harte neemt”, laat bevoegd schepen Jolein Martens (Open VLD) weten. Samen met haar collega’s in het schepencollege ijverde voor het behoud van de bushalte op het terrein van het ZOL-Ziekenhuis Sint-Barbara aan de Bessemerstraat.

In het kader van haar reorganisatie wilde De Lijn de bewuste halte verplaatsen naar een nieuwe halte langs de Bessemerstraat. Dat voorstel vond geen greintje steun bij het gemeentebestuur. “Indien De Lijn een nieuwe halte zou aanleggen langs de Bessemerstraat en de huidige zou ontmantelen, hield dat in dat de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis - die gebruik maken van het openbaar vervoer - maar liefst 400 meter verder moesten om de bus te nemen” aldus schepen Martens. “Gelukkig houdt de Lijn nu rekening met onze verzuchtingen en met de lokale gevoeligheden. We ontvingen de verzekering dat de bushalte ZOL Campus Sint-Barbara op het terrein van het ziekenhuis behouden blijft.”

