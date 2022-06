Mark Padun probeert op de fiets de schrijnende situatie in Oekraïne te vergeten: “Het is wreed, maar zelfs de oorlog went”

Vorig jaar won hij twee ritten op rij in de Dauphiné, maar nadien verdween Mark Padun (25) een beetje van de radar. Eén jaar later speelt de renner van EF-EasyPost tot dusver nog geen rol van betekenis in de Franse rittenkoers. Als Oekraïner kreeg zijn leven uiteraard een hoogst ongewone wending door het uitbreken van de oorlog in zijn vaderland. Allesbehalve een makkelijk gegeven, maar eens hij op zijn fiets zit, probeert Padun die kwestie zo veel mogelijk naar de achtergrond te verdringen. “Het klinkt misschien wreed, maar ik ben het eigenlijk al gewoon.”