Ilnur Zakarin stopt op z’n 32ste als profrenner

Zakarin reed sinds 2021 voor Gazprom-RusVelo, dat na de Russische inval in Oekraïne zijn licentie verloor. Dit seizoen kwam hij enkel in actie in de Ronde van Valencia.

De Russische renner won in 2015 de Ronde van Romandië, twee jaar later werd hij derde in de eindstand van de Vuelta. Verder heeft hij een ritzege in de Ronde van Frankrijk en twee ritzeges in de Ronde van Italië op zijn palmares.

“Ik heb meer dan twintig jaar gehad van verschillende competities, successen en obstakels, verwezenlijkingen en mislukkingen”, aldus Zakarin. “Nu ben ik klaar om verder te gaan.”

Hij gaat aan de slag bij Inex Club. Dat bedrijf, gevestigd in Cyprus, organiseert sportevenementen en begeleidt atleten.