Riemstenaar dreigt bom te gooien op Wetstraat en krijgt 15 dagen cel

De feiten dateren van 7 januari 2021, toen er nog heel wat coronamaatregelen actief waren in ons land. Een daarvan was de sluiting van de kapperszaken, wat tot een grote frustratie leidde bij de 68-jarige man uit Riemst. “Mijn haar zag eruit zoals dat van Einstein”, getuigde hij voor de Tongerse rechtbank.

“Ik voelde me niet goed in mijn vel als ik in de spiegel keek. Ik miste mijn kapper. Normaal ga ik om de drie weken langs.” De man probeerde zijn kappersbezoek dan maar via de minister zelf te regelen. “Ik heb naar het kabinet van Frank Vandenbroucke gebeld. Toen die vrouw aan de andere kant van de lijn me begon uit te lachen, ben ik uitgevlogen.”

Bom

Volgens de procureur was de man furieus en uitte hij zelfs extreme bedreigingen. “Hij zei dat er een bom zou gegooid worden op de Wetstraat”, aldus de aanklager. De man gaf de feiten toe. “Ik heb gewoon zo’n temperament. Ik kan niet rustig blijven.”

De zestiger werd veroordeeld tot een celstraf van vijftien dagen met uitstel en een geldboete van 400 euro.