Werkgeversorganisatie VOKA roept overheid op dringend te investeren in hoogspanningsnet

We moeten investeren in ons hoogspanningsnet, zodat we niet in dezelfde situatie geraken als Nederlands Limburg. Dat zegt Voka Limburg. In Nederland krijgen nieuwe bedrijven in de provincies Limburg en Brabant geen aansluiting meer op het elektriciteitsnet. En ook bestaande bedrijven mogen er niet meer uitbreiden. Volgens de Nederlandse netbeheerder zit het hoogspanningsnet in die twee provincies vol, door de sterk gestegen vraag naar elektriciteit.