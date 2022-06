Recordpoging met zonnewagen op testbaan van Ford in Lommel

Het huidige wereldrecord bedraagt 924 km in 12 uur tijd en staat sinds 2020 op naam van het Nederlandse Solar Team uit Delft. Die afstand moet ons toch minstens ook lukken, dachten ze bij het Belgische Agoria Solar Team dat nu zondag dus voor de eerste keer een recordpoging waagt. Het team ingenieursstudenten van de KU Leuven gelooft in de krachten van hun nieuwste zonnewagen, de de BluePoint Atlas. “De idee leefde al langer, maar vorig jaar zijn we dan concreet beginnen onderzoeken of het haalbaar is”, vertelt Emma Stalmans van het Solar Team. “De wagen waarmee we de recordpoging zullen doen, heeft al een tweede plaats behaald tijdens een wedstrijd in Marokko. Met een team zijn we al een jaar bezig om de laatste verbeteringen aan te brengen. Zondag zullen we ondervinden hoe doeltreffend ze zijn. We gaan deze week nog proefrijden op het circuit van Francorchamps.”

Er zal vanaf ’s morgens 7.30 uur twaalf uur gereden worden, en dat vergt een hele organisatie. “Het plan is om met twee piloten te rijden die elkaar om de drie uur zullen afwisselen. Achter de zonnewagen zal een volgwagen rijden. Technische problemen zoals een platte band zullen onderweg zo snel mogelijk worden opgelost.” Het doel mag duidelijk zijn: meer dan 924 kilometer afleggen op een halve dag. “In principe is 925 km voldoende, maar het record scherpstellen op 1.000 km is natuurlijk nog mooier, maar dat is wel een heel moeilijke uitdaging.” De recordpoging zal plaatsvinden op de ‘Highway’, een 6 kilometer lange testbaan op Lommel Proving Ground.