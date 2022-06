Mathieu van der Poel test de Tourbenen in prachtige omgeving: “Bedankt voor de cola en de taart”

Missie Tour de France is begonnen voor Mathieu van der Poel. De Nederlander is anderhalve week na het einde van de Giro opnieuw serieus beginnen fietsen.

Van der Poel traint sinds dinsdag aan het meer van Lugano - op de grens tussen Italië en Zwitserland - met het oog op de Tourstart op 1 juli. Tot dan zal de Nederlander van Alpecin-Fenix (dat in Frankrijk voortaan door het leven zal gaan als Alpecin-Deceuninck) geen koersen meer rijden.

In de Tour aast Van der Poel op ritzeges, maar nu kon er nog wat ‘fun’ vanaf. Hij trok er dinsdag al op uit voor een tocht van bijna vier uur met heel wat hoogtemeters, twee dagen later was het tijd voor een ritje met zijn mountainbike. Eentje van ruim vijf uur. “Bedankt Capanne Monte Bar, voor de cola en taart”, luidt het bijschrift.

Straks trekt Van der Poel verder richting het Italiaanse Livigno, opnieuw samen met zijn vriendin Roxanne Bertels. Zoals verwacht rijdt hij het Nederlandse kampioenschap (24 juni) niet.