Premier League schorst nieuwe tv-deal met Rusland

De Premier League schorst het uitzendcontract voor wedstrijden van de Engelse hoogste voetbalafdeling in Rusland, afgesloten met Match TV voor de komende zes seizoenen. Dat heeft de Premier League donderdag beslist als reactie op de invasie van Oekraïne door het Russische leger. Dat melden verschillende Britse media.

In maart schorsten de Premier League-clubs al het contract met Rambler, een dochteronderneming van Sberbank dat de uitzendrechten voor de Engelse hoogste afdeling had tot en met het seizoen 2021-22, dat intussen is afgelopen.

Match TV, eigendom van energiegigant Gazprom, haalde het contract binnen voor de komende zes seizoenen, van 2022 tot 2028. Maar zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, zal de Premier League een overeenkomst met eender welke Russische zender niet naleven, meldt het Britse persagentschap PA.

Match TV zou 43 miljoen pond (50 miljoen euro) betalen voor de zes seizoenen, een peulschil voor de Premier League-clubs. Alleen al voor de periode 2022-2025 zullen de buitenlandse uitzendrechten de clubs 5 miljard pond (5,8 miljard euro) opleveren.