Vreemd uitziende stippentechniek belooft de oplossing voor een natuurlijke make-up, en Jessica Alba is grote fan

Make-up wordt klassiek gezien in laagjes aangebracht. Maar die lagen zie je zo op je gezicht liggen, zegt Chloe Morello. Ze vindt het een beter plan om daarom de verschillende zones in je gezicht aan te stippen met make-up en producten elk een eigen zone toe te wijzen. De techniek biedt niets dan voordelen, want je doet zo langer met je make-up, spaart tijd uit en krijgt een natuurlijk resultaat.

LEES OOK:

Maar waar zet je die stipjes nu precies? En welke producten heb je nodig? De techniek focust op schmink met een crèmetextuur voor een basislook. “Stip liquide blush op de appeltjes van je wangen, bronzer op je slapen, concealer onder het oog, en contourcrème op je jukbeenderen en neus. Op de overige plekken van je gezicht, die nog geen make-upcode kregen, kun je fond de teint aanbrengen in puntjes”, aldus Morello in haar TikTok-tutorial die al bijna twee miljoen keer is bekeken.

Stipjes verbinden

Als je het goed doet, dan ziet je gezicht er een beetje uit zoals een boek vol puntjes om te verbinden, met een tekening als resultaat. Dat is ook het principe van Morello’s techniek: eens alle stippen zijn aangebracht, kun je gaan blenden met een kwast of sponsje en krijg je een mooi en egaal geheel. Eén laag in plaats van een gelaagde opbouw.

Werk tussendoor met een fixerende spray − een must volgens de blogster. “Hierdoor drogen de producten niet uit, wat het blenden vergemakkelijkt. Daarnaast wordt de make-up ook doordrenkt met de fixerende kracht van de spray.” Ben je klaar met stippelen? Dan kun je alle puntjes blenden met een platte kwast of sponsje. Werk hierbij in cirkelvormige bewegingen en van licht naar donker om een slordige look te voorkomen. Dus eerst de concealer en fond de teint, dan de blush, de bronzer en de contour.

De Amerikaanse actrice Jessica Alba waagde zich aan de connect the dots-hack met haar eigen cosmeticagamma en is tevreden met het bekomen effect, zo bewees ze aan haar miljoenen volgers in een Instagram-reel met voice-over van bedenkster Chloe Morello. “Het is niet alleen snel en makkelijk, maar de glimmende finish is ook een vibe.”