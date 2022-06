Meisje (13) doodgestoken aangetroffen op straat in Frankrijk, politie arresteert haar lief (14)

In het Franse Clessé is donderdagochtend een meisje van 13 jaar dood teruggevonden op straat. Een buurtbewoner vond haar lichaam. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Een verdachte werd opgepakt.

Rond 6.30 uur donderdagochtend vond een buurtbewoner het lichaam van het meisje op straat in Clessé, in de buurt van de dorpsschool. Ze was met een messteek in de keel om het leven gebracht, zo vernam de Franse zender BFMTV. De buurtbewoner belde de hulpdiensten, die ter plaatse kwamen om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Er is ook een psychologische cel opgericht om haar school- en klasgenoten op te vangen.

De speurders vermoeden dat het meisje vermoord werd. Zij was woensdagavond verdwenen en sindsdien was niets van haar vernomen. Franse media melden dat haar lief, een jongen van 14 jaar, opgepakt is als verdachte maar dat werd nog niet bevestigd. Later vandaag volgt een persconferentie waarop meer details gegeven zullen worden.