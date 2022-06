Vrouw ontdekt door plotse allergie dat vriendje haar bedriegt : “Plots stond ik vol uitslag”

Een vrouw gaat viraal op Tiktok nadat ze een video deelde over de opmerkelijke manier waarop ze het bedrog van haar vriendje ontdekte. De vrouw is allergisch voor het haarproduct Olaplex en kreeg meteen een allergische reactie van zodra haar vriend binnenstapte. “Hij gebruikt het zelf niet, dus moet het wel van een andere vrouw komen”, klinkt het bij haar. “Hij is nu je Olapl-ex”, klinkt het dan weer in de commentaren.