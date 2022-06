Wout van Aert mag dan wel bijna een minuut voorsprong hebben, de Dauphiné winnen...: “Daar geloof ik nog steeds niet in”

“We zouden graag zien dat er een nieuwe sprint komt vandaag”, aldus de Belgische kampioen voor aanvang van de rit tussen Thizy-les-Bourgs en Chaintré (162 km). “Het is opnieuw een mooie kans voor mij. Aan de andere kant is het ook aan andere teams om ons te helpen. We gaan natuurlijk eerst de gele trui beschermen, als we daarna de nodige hulp krijgen dan zullen we ons deel doen in de achtervolging.”

“Hoe ik me voel? Best moe na die tijdrit van gisteren. Ik begin de inspanningen te voelen (lacht), maar dat is ook niet abnormaal. Ik focus me op vandaag en morgen, in het weekend zullen we wel zien. Ik sta er goed voor in het klassement, maar ik geloof nog altijd niet dat het mogelijk is om te winnen.”

© AFP

Van Aert leidt de stand met 53 seconden voorsprong op Mattia Cattaneo en 56 seconden op ploegmakker Primoz Roglic. Hij won de eerste etappe, zag dan het peloton net tekortkomen in de achtervolging op een vlucht en werd daarna twee keer op rij tweede.

“Al die tweede plaatsen? Het is normaal dat je meer wedstrijden verliest dan dat je er wint in een koerscarrière”, klinkt het. “Ik probeer het zo te benaderen: het is nog altijd beter om net te kort te komen door, bijvoorbeeld, tweede te worden dan niet mee te doen voor overwinningen. Het is altijd leuk om te voelen dat je de benen hebt om mee te doen voor winst, dat is goed voor het vertrouwen.”