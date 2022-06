Voorzitter Union bij voorstelling Karel Geraerts: “Zijn niet boos op Mazzu of op Anderlecht”

Karel Geraerts (40) heeft er zin in: “Het is een eer om de nieuwe coach van Union te zijn.” In de marge van zijn voorstelling sprak voorzitter Alex Muzio over het dossier-Felice Mazzu. “Hij heeft een goed aanbod gekregen en besloot daarop in te gaan. Dat is zijn volste recht.”

“Ik kan hier tientallen positieve woorden te gebruiken om mijn gevoel te omschrijven”, aldus Karel Geraerts. “Toen bleek dat Union in mij een hoofdcoach zag, heb ik niet getwijfeld. Felice Mazzu wilde me meenemen naar Anderlecht, ik heb daarover nagedacht, maar niet te lang. Het vertrouwen dat ik hier krijg, is onbetaalbaar.”

Geraerts wacht een lastige taak: het vorige seizoen evenaren zonder sterkhouders als Undav en wellicht Nielsen. “Maar ik bekijk het niet zo negatief”, sprak hij. “Ik ken de filosofie van de club. Als er vertrekkers zijn, zullen die waardig vervangen worden. Het wordt een fantastische uitdaging, met ook nog eens Europees voetbal. Of het de ambitie is om weer mee te doen voor de titel? Ik wil elke match winnen, dan zien we wel.”

Bestuur aanwezig

Ook het bestuur van Union was aanwezig. Voorzitter Alex Muzio kreeg een vraag over Felice Mazzu. Hij ruilt Union in voor Anderlecht zonder overeenkomst op clubniveau, met vele spanningen tot gevolg. Muzio: “We kennen de wetten, Felice heeft er geen enkele gebroken. Hij heeft een goed aanbod gekregen en besloot daarop in te gaan. Dat is zijn volste recht. We zijn niet boos op Mazzu of Anderlecht.”

Komt er dan nog een deal tussen Union en RSCA. Muzio lachte: “Dat moet je aan onze CEO Philippe Bormans vragen.” Maar die vond het niet de juiste dag om over dat thema te spreken: “Het is nu de dag van Karel.” Navraag leert ons dat het de intentie van alle partijen is om een akkoord te vinden, maar dat het water nog te diep is.