Peltse drugsdealer in Leuven gevat

De politie merkte tijdens een patrouille in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht twee jongemannen op die elk een joint aan het roken waren in de Kiekenstraat. Ze gingen over tot de controle van beide mannen. Eén van hen had een joint en een XTC-pil op zak. Bij de andere verdachte – een man van 22 jaar oud – werden verschillende hoeveelheden XTC, MDMA, cannabis, ketamine en clonazepam aangetroffen. Hij had ook 260 euro op zak.

Huiszoeking

De man werd gearresteerd op verdenking van het verkopen van verdovende middelen. Tijdens de huiszoeking bij de verdachte thuis in het Limburgse Pelt werd eveneens cannabis, hasj, XTC, MDMA, codeïne, zware medicatie en flacons met vloeistof gevonden. Net als 1.665 euro cash, gripzakjes en een precisieweegschaal.

Problematisch

Tijdens zijn verhoor ontkende de verdachte de drugs te verkopen. Hij gaf wel toe een problematische gebruiker te zijn. Het parket van Leuven vorderde een onderzoeksrechter. Die liet de Peltenaar aanhouden en naar de gevangenis brengen. Die aanhouding werd woensdag door de raadkamer verlengd. Het onderzoek loopt voort terwijl de verdachte in de cel blijft.

Er lijken momenteel meerdere drugsdealers actief in Leuven, maar de politie houdt de ogen open. Maandag werd in het stadspark ook een drugsdealer uit Huldenberg gevat.(Hannelore Smitz)