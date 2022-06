Een statement: Alison Van Uytvanck kent weinig genade met Elise Mertens in tweede ronde in Rosmalen

Alison Van Uytvanck (WTA 46) heeft donderdag het Belgisch onderonsje gewonnen in de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/(251.750 dollar). Ze versloeg achtste reekshoofd Elise Mertens (WTA 29) uit Hamont in twee sets met 6-2 en 6-3.

Van Uytvanck, die zondag het ITF-toernooi in Surbiton won, en Mertens stonden voor de derde keer tegenover elkaar. Van Uytvanck won in 2017 het eerste duel op hardcourt, maar ging een jaar later op gravel onderuit.

In de kwartfinales neemt Van Uytvanck het mogelijk op tegen Mertens’ voormalige dubbelpartner, de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 6). Sabalenka won woensdag de eerste set tegen de Nederlandse Arianne Hartono (WTA 149), waarna de partij werd stilgelegd door de regenval.

Later op de dag werkt Kirsten Flipkens (WTA 308) haar tweederondepartij af tegen de Amerikaanse Ann Li (WTA 68).

Mertens, Van Uytvanck en Flipkens treden donderdag nog in het dubbelspel aan. Samen met de Russin Veronika Kudermetova, waarmee ze het eerste reekshoofd vormt, speelt Mertens in de eerste ronde tegen de Duitse Julia Lohoff en de Tsjechische Renata Voracova. Van Uytvanck en Flipkens nemen het in de eerste ronde op tegen het Chileens-Amerikaanse duo Alexa Guarachi/Shelby Rogers.