Fietser (64) overleden dag nadat hij tegen openzwaaiend portier botst in Hasselt

Hasselt

De 64-jarige Patrick Q. uit Hasselt die dinsdagnamiddag levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval op de Sint-Truidersteenweg is in het ziekenhuis overleden. De fietser botste dinsdag even na 14 uur tegen een autodeur die openzwaaide.

Het slachtoffer - een dierenarts - werd ter plaatse gereanimeerd voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar stierf hij donderdagmiddag. mm

