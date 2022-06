Organisatie van beruchte motorrace TT Isle of Man verklaart verkeerde motorpiloot dood

Een zeer pijnlijke fout van de organisatie van de TT-races op het Britse eiland Isle of Man. Eerder deze week werd door deze zelfde race-organisatie gemeld dat de Franse zijspancoureur Olivier Lavorel (35) zaterdag was overleden bij een crash in de zogeheten sidecar-race. Zijn teamgenoot César Chanal zou in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Nu blijkt het echter precies andersom te zijn.

Middels een statement laat de race-organisatie weten dat juist zaterdag Chanal is overleden en dat Lavorel nog in kritiek toestand in het ziekenhuis ligt.

“Een eerste identificatieprocedure is uitgevoerd volgens vastgestelde procedures en lijkt te hebben geleid tot een foutieve identificatie”, staat er te lezen. “We denken nu dat het Cesar Chanal was die op zaterdag 4 juni stierf op de plaats van het ongeval. Olivier verkeert nog steeds in kritieke toestand en wordt nog steeds behandeld.”

Voor de tweede keer in vier dagen viel er bij de TT-races op het Britse eiland Isle of Man een dode te betreuren. De families van beide coureurs zijn geïnformeerd. “Te zijner tijd zal een ‘grondige herziening’ van de processen met betrekking tot de identificatie van concurrenten’ plaatsvinden.”

Vorige week woensdag kwam de Britse Supersport-coureur Mark Purslow (29) om het leven toen hij tijdens de kwalificatie crashte. De TT-races over de openbare wegen van het Britse eiland, dat in de zee tussen Engeland en Noord-Ierland ligt, zijn berucht. Sinds de eerste editie in 1907 kwamen al ruim 250 deelnemers om het leven bij ongelukken. De afgelopen twee jaar kon het motorsportevenement, dat bijna twee weken duurt, niet doorgaan vanwege de coronapandemie.