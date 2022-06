Na twee jaar onderbreking door corona werd bij “Kringgroep De Hondenvrienden” uit Stal-Beringen op succesvolle wijze opnieuw de Jumelage (hondensport over de grenzen heen) georganiseerd. Het was uiteindelijk Kringgroep De Ypelaar uit Tilburg die de organiserende club uit Stal klopte en Kringgroep Slingeland naar het brons verwees. Het sportieve lag in handen van keurmeester Freddy Sermant en aanvalsman Jens Quinten.