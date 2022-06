Nobby Peys (TC Lovanium): “Blij dat we weer een normale zomer tegemoet gaan”

TC Lovanium herleeft. Dat merk je niet alleen aan de bezetting van de terreinen, maar ook aan de bedrijvigheid errond. “We staan terug waar we stonden voor corona”, vertelt bestuurder Nobby Peys.

“Met dat verschil dat ons padelverhaal zijn eigen leven is gaan leiden. Vorig jaar al in volle corona waren we genoodzaakt om drie terreinen bij te leggen, omdat het anders niet goed kwam. Daardoor tellen we nu 6 padelterreinen. We hebben dan wel twee outdoor gravelterreinen minder, maar met een totaal van 14 komen we nog altijd ruimschoots toe.”

In 2019 was TC Lovanium één van de eerste clubs die mee stapte in dat padelverhaal. “Intussen zitten we aan meer dan 500 padelleden alleen en tellen we 25 padelteams in de interclubcompetitie. Ik denk niet dat er in Vlaams-Brabant iemand beter doet. Of ons dat financieel heeft doen herademen?”

Interclub

“Niet echt, al heeft die stijgende populariteit ons natuurlijk geen windeieren gelegd. Een ledenstop is er voorlopig niet en we denken al na om nog bijkomende terreinen aan te leggen, maar daarvoor moet er administratief nog wel wat geregeld worden. Ach, ik ben vooral blij dat we terug een normale zomer tegemoet gaan.”

Langs de Galgebergstraat is het natuurlijk niet alleen padel dat de klok slaat. Ook de ongeveer 1.200 traditionele tennisspelers kunnen weer naar hun beste niveau toegroeien. “Vooral onze eerste vrouwenploeg doet het uitstekend in de interclub. Eind augustus spelen ze de halve finales in 2de nationale met naast onze ervaren kapitein Charlotte Swaans jonge talenten zoals Celine Gijsels en Julie Winters.”

“Die laatste twee zullen we zeker terugzien op onze jaarlijks enkeltoernooi eind juni dat opnieuw viersterren is voor mannen én vrouwen. Tegelijkertijd organiseren we ons padeltoernooi. Tel daar de minstens 400 inschrijvingen bij van ons enkeltoernooi en dan weet je dat hier gezellig druk zal zijn”, besluit Peys.