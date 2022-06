Nederlandse Gieten vertrekt na 33 jaar (!) uit Superprestige: “Duidelijk dat enkel Belgen deze crossen mogen organiseren”

De veldrit in het Nederlandse Gieten maakt komende winter niet langer deel uit van de Superprestige veldrijden. “Het is helaas pijnlijk duidelijk geworden dat we de status Superprestige niet meer mogen voeren”, meldt de organisatie, die aankondigt wel verder te gaan.

“De internationale veldrit in Gieten is door Flanders Classics (overkoepelend organisator van de Superprestige, nvdr.) na 33 jaar niet meer opgenomen in het Superprestigeklassement. Een contractverlenging bleek niet tot de mogelijkheden te behoren”, meldt de lokale organisatie van Gieten in een mededeling, waarin het de kritiek niet spaart.

“Vanaf januari 2022 zinspeelde Flanders Classics al op een mogelijk afscheid, maar telkens werd de lijn weer opengehouden omdat er problemen waren met andere organisaties. Het gevoel leeft dan ook dat Gieten hierdoor als speelbal kon worden gebruikt. Het is helaas pijnlijk duidelijk geworden dat de veldrit in Gieten de status Superprestige niet meer mag voeren en dat de Superprestige enkel meer is voorbehouden aan Belgische organisatoren.”

Het podium van afgelopen winter: Hermans, Aerts en Iserbyt. — © EPA-EFE

De veldrit in Gieten heeft wel nog steeds een datum op de internationale UCI-kalender: zondag 2 oktober 2022. De organisatie kondigt aan dat het deze organisatie gewoon behoudt, zij het niet langer als onderdeel van de Superprestige. De cross in Gieten maakte 33 keer deel uit van het regelmatigheidscriterium.