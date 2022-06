Thomas Vanoppen plaatst zich op 1500 m voor finale Amerikaanse studentenkampioenschappen

De 22-jarige Vanoppen studeert aan de Wake Forest University in Winstom-Salem, North Carolina. Hij moest eerst in eigen regio al twee rondes overleven om aan de halve finales in Eugene, waar in juli ook het WK atletiek plaatsvindt, te mogen deelnemen. In zijn halve finale finishte Vanoppen in de nacht van woensdag op donderdag als vierde, terwijl de eerste vijf rechtstreeks geplaatst waren voor de finale. Die finale, met de beste twaalf studenten van de Verenigde Staten, volgt in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Het persoonlijk record van Vanoppen staat sinds vorig jaar op 3:37.01. Voor het EK atletiek in München in augustus is 3:36.00 nodig, voor het WK in Eugene is 3:35.00 vereist.