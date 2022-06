Remco Evenepoel leidt selectie Quick-Step Alpha Vinyl in Ronde van Zwitserland, Ilan Van Wilder viert rentree na zware valpartij

Remco Evenepoel is het speerpunt van Quick-Step Alpha Vinyl in de komende Ronde van Zwitserland (WorldTour), die zondag van start gaat. Ilan Van Wilder keert terug in het peloton, nadat hij een kaakbeen brak bij een val in Luik-Bastenaken-Luik.

Eind vorige maand won Evenepoel de Ronde van Noorwegen, waar hij drie van de zes ritten op zijn naam schreef. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik krijgt in Zwitserland het gezelschap van de Deen Kasper Asgreen, in 2021 winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ook Tim Declercq, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke tekenen present. De Brit James Knox en de Italiaan Fausto Masnada vervolledigen de selectie. Masnada kwam voor het laatst in actie in maart tijdens de Ronde van Catalonië. Hij kampte met de ziekte van Pfeiffer.

“We kunnen voor een ritzege gaan met deze solide en gemotiveerde ploeg, maar ook voor een mooie uitslag in het eindklassement”, stelt ploegleider Wilfried Peeters. “De Ronde van Zwitserland is een van de zwaarste wedstrijden van het seizoen, met een sterk deelnemersveld en een zeer hoog niveau. We zullen zien wat Remco daar kan doen. We zijn blij dat Fausto en Ilan terug zijn na hun gezondheidsproblemen.”