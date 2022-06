Bijna niemand wilde jaarboek van gepeste jongen tekenen, tot oudere studenten ingrepen

Het hart van Cassandra Ridder brak toen haar 12-jarige zoon thuiskwam met een jaarboek waar amper handtekeningen in stonden. De meeste klasgenoten hadden geweigerd om het boek van de gepeste jongen te tekenen. Toen dat enkele oudere studenten van de school ter ore kwam, besloten zij in te grijpen.

“Ik hoop dat je mee vrienden maakt.” Getekend: Brody Ridder. De 12-jarige jongen uit het Amerikaanse Westminster had het in zijn eigen jaarboek geschreven, omdat zowat alle andere leerlingen van zijn jaar geweigerd hadden om het te tekenen. De pesterijen duren al een hele tijd, zegt mama Cassandra Ridder in The Washington Post, en het jaarboek was het pijnlijke toonbeeld daarvan. “Mijn hart brak toen hij met dat jaarboek thuiskwam”, klinkt het.

In een gesloten Facebook-groep voor ouders van de school postte de mama foto’s van het jaarboek. “Ik wilde dat de foto’s de andere ouders zou aanmoedigen om met hun kinderen te praten over pestgedrag”, zegt Cassandra. “Brody wist ervan.” Maar de post pakte anders uit.

Toen de moeder van de 17-jarige Joanna Cooper een sms’je van haar moeder kreeg met een screenshot van de foto’s van het jaarboek, besloot die te helpen. Samen met een heleboel vrienden besloot ze het jaarboek te tekenen. “Dat mensen weigeren om zijn boek te tekenen, dat breekt mijn hart”, zegt ze. Een dag nadat de jaarboeken uitgedeeld waren, viel een hoop oudere studenten de klas van Brody binnen om zijn jaarboek te tekenen. Ze namen selfies met hem en zeiden lieve dingen. “Het deed me me veel beter voelen”, zegt hij. Het bleef daar niet bij: velen van de oudere studenten spraken na school af met de jongen, aten eens een ijsje met hem en spraken hem moed in.

Het bleek bovendien een goed voorbeeld voor zijn klasgenoten. Nadat al die oudere leerlingen de klas waren ingegaan om zijn jaarboek te tekenen, stonden ook de leerlingen die eerder geweigerd hadden recht om hun kribbel toch nog te zetten in het boek.