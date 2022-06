Een op de vijf voertuigen te laat voor autokeuring

In 2021 was iets meer dan een op de vijf bestuurders (22, 7 procent) te laat voor de keuring van zijn voertuig. Dat is een opmerkelijke stijging ten opzichte van 2020 (15,5 procent) en 2019 (17,2 procent). Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Martine Fournier (CD&V) heeft opgevraagd. Dat bestuurders vanaf 1 augustus opnieuw overal zonder afspraak naar de keuring kunnen, is volgens CD&V een goede zaak. “Een goede maatregel, want de situatie werd onhoudbaar”, klinkt het.

Wie zijn auto moet laten keuren, is vandaag op de meeste plaatsen verplicht op voorhand een afspraak te maken. “Die afspraken leiden geregeld tot ergernissen”, zegt CD&V-parlementslid Martine Fournier. “Zo kan men bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen maximaal zes weken voor het vervallen van het keuringsbewijs een afspraak maken bij de autokeuring. De papieren uitnodiging van SBAT valt vier weken voor deze deadline in de bus, maar met de huidige wachttijden kan men dus bijna onmogelijk tijdig een afspraak inboeken”, vult collega-parlementslid Joke Schauvliege aan.

De gevolgen van een laattijdige boeking zijn niet min, zo wordt er een toeslag aangerekend voor een laattijdige keuring van minimaal 8,8 euro en daarnaast mag men niet met de wagen rijden. Doet men dat toch, dan riskeert men een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 80 tot 80.000 euro.

Afspraak

Om hoofd te bieden aan die ergernissen, besliste de Vlaamse regering om de regels vanaf 1 augustus aan te passen. Vanaf dan is een afspraak maken in de autokeuring niet langer verplicht. CD&V juicht die ingreep toe. “Er is simpelweg te weinig ruimte tussen het versturen van de oproepingskaart en de vervaldatum van het autokeuringsbewijs. Daarom is het goed dat de regels worden aangepast”, zeggen Fournier en Schauvliege.

Open VLD-minister Lydia Peeters liet vorige maand wel verstaan dat ze de groene herinneringskaart voor de periodieke keuring “enkele weken vroeger” naar de eigenaars wil laten sturen. De minister wees er toen ook op dat mensen niet moeten wachten op de groene herinneringskaart om een afspraak te maken. “Het gaat om een herinneringskaart, niet om een uitnodiging of oproepingsbrief. Iedereen kan ook vanaf twee maanden voor de vervaldatum van het keuringsbewijs naar de keuring gaan”, zei Peeters toen.