Bewoners Sapstraat in Smeermaas hebben tegen middag opnieuw kraantjeswater

Het lek in de waterleiding in de Sapstraat (Smeermaas) werd donderdagmorgen door medewerkers van de Watergroep gelokaliseerd. Er werd een breuk vastgesteld in de oude asbestleiding.

“Het gebeurt vaker dat er breuken optreden in dergelijke oude buizen. Ze zijn vijftig, zestig jaar oud en hebben hun beste tijd gehad. Hier in de Sapstraat wordt de leiding wellicht op korte termijn helemaal vervangen. Nu gaan we op de breuk een klemring plaatsen zodat het euvel tegen de middag is verholpen. Dan zullen we ook de thans afgesloten toevoer weer openzetten zodat de bewoners opnieuw kraantjeswater hebben” luidt het. eva

