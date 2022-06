Opvolging voor overleden Johan Cabergs is bekend: Ellen Punie is nieuwe schepen

Afgelopen maand stierf in Wellen plots eerste schepen Johan Cabergs (Vooruit-ROB) na een ziekte. “Het heengaan van Johan betekent een groot verlies voor onze gemeente maar zeker ook voor onze partij. Johan opvolgen was dus allesbehalve evident”, zo laat zijn partij weten.

De 59-jarige schepen was al bijna dertig jaar politiek actief, en hielp onder meer het nieuwe containerpark realiseren. Het laatste jaar streed hij zelf tegen de ziekte kanker. Een strijd die afgelopen maand helaas verloor. In de gemeente werd een rouwregister gelegd, waarin heel wat inwoners hulde brachten aan hem. Burgemeester en partijgenote Els Robeyns nam tijdelijk de bevoegdheden van de betreurde schepen over.

Als schepen zal Johan Cabergs straks vervangen worden door Ellen Punie, eveneens van Vooruit-ROB. Zij was al voorzitter van de Wellense gemeenteraad. Ellen is mama van Marie en Juliette, en met haar 36 lentes in de politiek nog relatief jong. Beroepsmatig werkt ze als verpleegkundige bij Kind & Gezin. Ze zal onder meer verantwoordelijk worden voor sport, cultuur, toerisme, erfgoed, verenigingen, evenementen en dierenwelzijn. Het voorzitterschap van de gemeenteraad schuift dan weer door naar raadslid Frank Cornitensis. De bevoegdheden openbare werken, technische dienst en containerpark komen bij burgemeester Els Robeyns terecht.

In de gemeenteraad wordt Johan Cabergs opgevolgd door Mathy Vanbrabant (31). In de politieraad wordt raadslid Nicky Plaisier aangesteld. De partij zegt daarmee bewust te kiezen voor een verjonging.

(TR)