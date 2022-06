Nieuw-Zeeland gaat boeren van schapen en koeien belasten in strijd tegen klimaatverandering

In Nieuw-Zeeland wonen iets meer dan 5 miljoen mensen samen met ongeveer 10 miljoen koeien en 26 miljoen schapen. Die dieren, en bij uitbreiding de hele landbouwsector, staat in voor bijna de helft van de broeikasgassen die uitgestoten worden. Het zijn die gassen die een belangrijke rol spelen in de opwarming van de aarde, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Daarom wordt nu een nieuwe belasting ingevoerd, op de boeren die koeien en schapen laten. “Er bestaat geen discussie over dat we de hoeveelheid methaan die in de atmosfeer belandt moeten terugdringen”, zegt James Shaw, Nieuw-Zeelands minister van Klimaatverandering, aan BBC. “Een effectieve belasting voor de landbouw zal daar een belangrijke rol in spelen.”

De belasting zal gelden vanaf 2025. In het omvattende plan wordt ook opgenomen dat landbouwers subsidies kunnen krijgen voor het gebruik van additieven in het voedsel om de uitstoot terug te dringen.