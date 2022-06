Toeristen worden levenslang gebannen van de trappen in Rome nadat ze er met een step afreden

De twee hadden afgelopen vrijdag voor 25.000 euro aan beschadigingen veroorzaakt aan de Spaanse trappen, een erkend stuk Unesco-werelderfgoed, door er met een elektrische step af te rijden. Helaas voor hen werd dat gefilmd door een passant, die de beelden aan de politie bezorgde. Daar konden ze er allerminst om lachen.

De 28-jarige Amerikaanse toeristen en haar compagnon, een 29-jarige Amerikaan, kregen door de politie elk een boete van 400 euro opgelegd. Daar blijft het niet bij: ze mogen nooit nog terugkeren naar het wereldberoemde monument, dat in 2015 nog een restauratie van liefst 1,5 miljoen euro onderging. Sinds 2018 mogen mensen in Rome zelfs niet meer op de iconische trappen zitten, zo streng is de stad in de bewaring ervan.

Meer toeristen

Rome ziet het aantal toeristen in de Italiaanse hoofdstad in sneltempo stijgen naar het niveau van de voor de pandemie. Traditioneel gaat dat gepaard met enorm veel volk aan de vele culturele bezienswaardigheden in de iconische stad, maar ook met toeristen die een loopje nemen met de regels. Zo werden in april nog twee Nederlanders beboet omdat ze in de Trevi-fontein gestapt waren. Een paar dagen eerder had een Argentijn zijn drone tegen het dak van een ander monument gevlogen, waardoor ook daaraan schade was. Het stadsbestuur ziet het met lede ogen aan en vraagt de politie daarom om extra waakzaam te zijn. Er worden ook sneller boetes en andere straffen opgelegd.