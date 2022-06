Dimitri Daeseleire (ex-Genk en ex-STVV) gaat in nieuwe job nu ook letterlijk het lijntje af

Zelfs tot in het Dudenpark van Union zorgt Dimitri Daeseleire voor de bekalking van de lijnen. “Of ik nu bij een club uit eerste provinciale of uit derde provinciale langsga, ik vind het allemaal even leuk.” — © rr

32 jaar is ie intussen, en Dimitri Daeseleire heeft er als voetballer al een mooie loopbaan opzitten. Sinds een klein jaar loopt de ex-speler van onder meer KRC Genk en STVV niet meer alleen tussen, maar zelfs ook op de lijnen en dat heeft alles te maken met zijn nieuwe job. Daeseleire is accountmanager voor het Nederlandse bedrijf Lumiforte, gespecialiseerd in... sportveldbelijning.

“Wij maken verf voor sport­velden”, zegt Daeseleire. “Dat is een vrij recente en meer ecologische manier van verven dan het klassieke kalken van de lijnen. Zo’n jaar geleden ben ik in contact gekomen met mijn huidige werkgever. Dat was in de periode nadat ik bij Roeselare had getekend, maar uiteindelijk is de club nooit meer aan de competitie begonnen (Roeselare werd failliet verklaard, red.). Daarnaast had ik ook wel door dat het profleven voor mij voorbij was en dus ging ik op zoek naar iets naast het voetbal. Aanvankelijk was dat even wennen, maar intussen doe ik het echt graag. Ik kom over heel het land bij sportclubs terecht en die ­wereld ken ik uiteraard goed.”

Je naam als voetballer zal ­waarschijnlijk veel deuren openen.

“Dat is voornamelijk in ­Limburg en Antwerpen het geval. Daar kennen ze me toch net iets beter dan elders. Logisch ook, want mijn carrière speelde zich hoofdzakelijk in die twee provincies af. Ik speelde voor Genk en STVV, de twee grootste Limburgse clubs. En ik heb ook enkele jaren voor ­Antwerp en Rupel Boom gevoetbald. Als ik in die regio’s kom, gaat het tien minuten over onze producten zelf en daarna een uur over het voetbal in het algemeen. Mij maakt het niet uit of ik bij een club uit eerste provinciale of uit derde provinciale langsga, ik vind het allemaal even leuk en als de mensen graag een demonstratie willen, doen we dat overal met evenveel overgave.”

Je voetbalt ook zelf nog, bij SK Londerzeel in tweede afdeling.

“Het voorbije seizoen heb ik alleen maar meer respect gekregen voor spelers die dit vijftien jaar aan een stuk doen. Als prof sta je daar niet bij stil en wordt alles voor je geregeld. Je moet je alleen maar op je sport focussen. Maar voetballers op dit niveau trainen ook vaak vier keer per week en combineren dat met een voltijdse job. Als je dan ook nog eens een gezin hebt, is het wel zeer hectisch. Bij mij was het de eerste maanden echt een beetje zoeken naar het juiste evenwicht. Ondertussen lukt dat wel, maar ik zie het mezelf geen jaren doen. Mogelijk wordt volgend seizoen mijn laatste als voetballer. Ik wil nog één keer echt aan de kop spelen. Vorig seizoen kenden we een heel sterke heenronde, maar na de winterstop was het vet van de soep. De club heeft de nodige inspanningen gedaan om beter voor de dag te komen, ik hoop dus mee te spelen voor de prijzen. Het wordt alvast een mooie reeks met clubs als City Pirates, Berchem, Racing ­Mechelen en de beloften van KV Mechelen. Tel daar nog wat ­Brabantse derby’s bij en je hebt een leuke kalender.”

En wat daarna? Word je makelaar zoals je schoonvader Patrick De Koster?

“Dat weet ik niet. Daar ga ik pas over nadenken als ik effectief stop met voetballen. Misschien kriebelt het na dit seizoen toch nog te veel en blijf ik gewoon doorgaan. Maar ik wil sowieso wel altijd iets in het voetbal blijven doen. Ik heb mijn trainerscursus al achter de rug, dus ook in die richting is iets mogelijk. Eens je begint als makelaar, is er geen weg terug, denk ik. Dan lijkt het me zeer moeilijk om nog trainer te worden. Maar dat zijn zorgen voor later, eerst nog wat genieten als speler. Iedereen raadt me aan om zo lang mogelijk door te gaan. Misschien moet ik daar toch maar naar luisteren.”