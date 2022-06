Sporting Hasselt hervat trainingen onder leiding van kersvers coach Wim Hayen

LEES OOK. CLUBNIEUWS JUNI. De belangrijkste nieuwtjes over de Limburgse voetbalclubs

“We trainden net geen twee uur. Het was meer om de jongens samen te brengen en terug wat balgewenning te kweken. We waren met achttien spelers en drie spelers lieten zich screenen door onze kine. Het was best al een pittige training. De groep is duidelijk gedreven,” aldus trainer Wim Hayen, die ook zijn vuurdoop als trainer van de Hasselaren kreeg.

Gedurende twee weken zal er drie keer per week getraind worden en tijdens die periode worden alle spelers medisch gescreend. “Op basis van die screening schrijven we een individueel programma uit waar de speler de weken erna mee aan de slag kan. Op dinsdag 12 juli volgt de eerste training van de eigenlijke voorbereiding.”

Woensdag 27 juli speelt Hasselt de eerste oefenwedstrijd op het veld van Schoonbeek-Beverst.